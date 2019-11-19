«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте

СЕГОДНЯ 01:42 2019-11-19T01:42:31+03:00

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Жители Мурино обсуждают в соцсетях резонансную надпись на асфальте, которая уведомляет петербуржца о том, что он в скором времени станет отцом. Фотография с яркой новостью о потомстве появилась в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте». Пользователи соцсети гадают, обрадовался или испугался мужчина надписи «Миша, я беременна» под окнами своего дома.

- Только асфальт испортили. У кого-то половые трудности с Мишей, а мы теперь всем двором будем роды принимать что ли?

- Бедный парень, это конкретный залет.

- Что сказать, Мише конец, «гусар» наш большой!

Ответ на новость намекает на то, что новость о беременности может быть шутливой. Фото: vk.com/9kino.live

Что забавно, рядом с вестью о беременности этой же краской, но уже другим почерком написали ответ «Я тоже… Двойней», что намекает о возможном шуточном контексте происходящего. Несмотря на это петербуржцы уверены, что такие благие вести лучше сообщать приватно.

ИСТОЧНИК KP.RU