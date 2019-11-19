2019-11-19T01:42:31+03:00
Общество

«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте

Забавную надпись под окнами дома обсуждают местные жители в соцсетях [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Жители Мурино гадают, испугался ли мужчина неожиданной вести. Фото: vk.com/9kino.liveЖители Мурино гадают, испугался ли мужчина неожиданной вести. Фото: vk.com/9kino.live
Изменить размер текста:

Жители Мурино обсуждают в соцсетях резонансную надпись на асфальте, которая уведомляет петербуржца о том, что он в скором времени станет отцом. Фотография с яркой новостью о потомстве появилась в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» во «Вконтакте». Пользователи соцсети гадают, обрадовался или испугался мужчина надписи «Миша, я беременна» под окнами своего дома.

- Только асфальт испортили. У кого-то половые трудности с Мишей, а мы теперь всем двором будем роды принимать что ли?

- Бедный парень, это конкретный залет.

- Что сказать, Мише конец, «гусар» наш большой!

Ответ на новость намекает на то, что новость о беременности может быть шутливой. Фото: vk.com/9kino.live

Ответ на новость намекает на то, что новость о беременности может быть шутливой. Фото: vk.com/9kino.live

Что забавно, рядом с вестью о беременности этой же краской, но уже другим почерком написали ответ «Я тоже… Двойней», что намекает о возможном шуточном контексте происходящего. Несмотря на это петербуржцы уверены, что такие благие вести лучше сообщать приватно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге
Полиция ищет романтиков с фингалом и в «спортивках», укравших плюшевые игрушки из цветочного магазина в Ленсоветовском
В Смольном рассказали, насколько увеличилась численность населения Петербурга
Экс-глава ГУ МЧС по Петербургу добивается через суд огромной пенсии с пожизненной надбавкой в размере 10 окладов ежемесячно
В Петербурге силой снесли шашлычный ресторан в Приморском районе
К Новому году улицы Петербурга украсят 7 тысяч ароматных живых елей в вазонах
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом построят через 2 года за 4 млрд рублей
План продолжения красной ветки метро в Петербурге создадут к лету 2021 года
Боится поесть и сжимается в ожидании удара: кошка Лулу из приюта ищет новых и добрых хозяев
Антимонопольщики возбудили дело из-за цен на гречку
Жительница Нарвы пыталась пронести наркотик «в интимном месте», но попалась
На развязке с Московским шоссе полностью перекроют КАД и пять съездов одновременно
В Финском заливе и реках Петербурга резко упал уровень воды
Банда индюков-хамов перекрыла дорогу в городе Пушкин
«Положительный» мошенник, заработавший на «уборке» Петербурга, получил условный срок
Приставы насильно вселили жителя Ленобласти в новую квартиру
В Петербурге вынесли приговор майору-«решале», обещавшего помочь с поступлением в академию Хрулева
Петербург увеличит субсидии на транспорт в 2020 году
На Карельской таможне задержали сабли, кортики, шпаги и боевой тесак XVIII-XX веков
Мария Захарова назвала свой любимый подарок с брифинга в МИД РФ
Преподаватель ветеринарной академии получил 2,5 года за взятки по предмету «гистология»