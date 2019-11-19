2019-11-19T08:30:29+03:00
Происшествия

«Пассажир остался без руки» в серьезной аварии на КАД

Раним утром веселая компания на «Мицубиси» влетела в отбойник у съезда на Шафировский проспект
Петр КИБЕР
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На съезде с КАД на Шафировский проспект разбилась компания на "Мицубиси". Фото: vk.com/spb_todayНа съезде с КАД на Шафировский проспект разбилась компания на "Мицубиси". Фото: vk.com/spb_today
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Автомобили реанимации, спасателей и ГИБДД ранним утром 19 ноября примчались на развязку КАД и Шафировского проспекта, где в серьезную аварию попала компания на «Мицубиси». Ехавшая по кольцевой трассе машина практически на полном ходу влетела в разделительный отбойник.

- Пять или шесть человек на «Аутлендере» улетели в отбойник на внешней стороне КАД, у съезда на Шафировский проспект, зацепив по дороге еще и «Лексус», - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, веселая компания имела признаки опьянения, впрочем эту информацию еще будут проверять сотрудники полиции.

По словам свидетелей ДТП, серьезнее всех пострадал молодой пассажир «Мицубиси», сидевший на переднем сиденье, который «остался без руки».

Помощь раненым оказали приехавшие на вызов медики. Все обстоятельства аварии устанавливают инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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