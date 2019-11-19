В столкновении двух «Лад» на Ленинском проспекте серьезно пострадал 18-летний водитель

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-19T09:04:17+03:00

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Серьезная авария произошла ранним утром вторника на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. В районе 4 часов, напротив дома номер 88 . Здесь, по словам, очевидцев, столкнулись две «Лады». Одна из них в итоге оказалась в столбе.

- На Ленинском проспекте «десятку» намотало водительской стороной на столб, - сообщают свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их же уверениям, за рулем отечественной машины с номерами Новгородской области был 18-летний парень. Он получил серьезные травмы, но выжил. Пострадавшего забрала машина скорой помощи: «Парень на «десятке» не виноват, в него влетел пьяный водитель, который вез еще трех человек в машине», - уверяют очевидцы.

При этом местные жители утверждают, что юный автомобилист был не прочь полихачить и «играл в шашки» на дороге: «Вчера вечером, в районе 20:00 на Ленинском пытался меня подрезать, а потом чуть не вписался в кого-то. Я еще подумала, что доиграется», - пишет одна из автомобилисток.

Впрочем, устанавливать кто прав, а кто виноват, будут сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU