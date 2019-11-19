2019-11-19T09:38:15+03:00
Дом. Семья

Сбежавший медвежонок с раненой лапой бродит по садоводству «Рыжики» и пугает местных жителей

Ранее косолапого привезли в Ленобласть на лечение из Архангельска
Петр КИБЕР
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Больной медвежонок сбежал от хозяйки и бегает по садоводству "Рыжики". Фото: vk.com/club51076998Больной медвежонок сбежал от хозяйки и бегает по садоводству "Рыжики". Фото: vk.com/club51076998
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Мишки, конечно милые, но встретить их на улице мало кто хочет. Вот и жители дачного товарищества «Рыжики», что во Всеволожском районе Ленинградской области не особенно рады бегающему по поселку медвежонку. Люди попросту боятся выходить из дома. Мало ли что.

- В поселке замечен медвежонок. Будьте бдительны - где-то может быть и его мама медведица. Если вдруг заметите - звоните в полицию с требованием приезда службы отлова, - предупреждали соседей по поселку жители «Рыжиков» в группе садоводства «ВКонтакте».

Позднее стало известно, что медвежонок жил у местной любительницы диких животных и, по совместительству, популярному блогеру. Девушка приняла 6-месячного больного медвежонка из Архангельска, но малыш сумел сбежать с участка и теперь бегает по поселку.

Жители «Рыжиков» одновременно и сочувствуют мишке, ведь ему нужна помощь, и опасаются за свою жизнь. Они даже организовали команду по поиску звереныша. Параллельно с этим люди решили привлечь внимание СМИ и властей к образу жизни своей соседки, которой они очень недовольны. Помогать животным - очень хорошо, но делать это нужно где-то в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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