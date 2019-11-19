В Петербурге три вуза были эвакуированы из-за сообщений о минировании

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-19T11:09:30+03:00

Анонимные письма с угрозами сделать «как в Магнитогорске» пришли по электронной почте

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В минувший понедельник, 18 ноября, сотрудники и учащиеся трех петербургских вузов были вынуждены несколько часов гулять на свежем воздухе, пока аудитории усиленно проверяли специалисты-взрывнки. Причиной беспокойства стали анонимные письма с сообщением о возможных терактах.

- Приветствуем. С нетерпением хотим сообщить, что в вашем здании бомба. Времени совсем немного, поэтому советуем поспешить с эвакуацией. Не повторяйте судьбу Магнитогорска, - говорилось в тексте письма, который приводят источники в правоохранительных органах.

Утром понедельника такое послание пришло в Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет. Эвакуировать пришлось 1800 человек.

Днем аналогичное послание пришло городской Университет гражданской авиации, что на улице Пилотов. Из здания вывели 2,5 тысячи человек. И уже вечером анонимка добралась в Горный университет.

После осмотра никаких взрывных устройств нигде не нашли. Лже-минера с французским почтовым адресом ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU