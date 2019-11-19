2019-11-19T11:47:26+03:00
Общество

Петербургскому Чижику-Пыжику исполнилось 25 лет

Ровно четверть века назад самый маленький и любимый горожанами памятник поселился на Фонтанке
Петр КИБЕР
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19 ноября Чижику-Пыжику исполнилось ровно 25 лет. Фото: "КП-Петербург"19 ноября Чижику-Пыжику исполнилось ровно 25 лет. Фото: "КП-Петербург"
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Чижик-Пыжик, где ты был? - На Фонтанке воду пил, - каждый наверняка помнит этот детский стишок, главным героем которого была маленькая птичка. И уже четверть века сам Чижик радует горожан и туристов. 19 ноября 1994 года миниатюрная скульптура появилась на набережной у Инженерного замка.

Инициаторами установки тогда стали организаторы уже не существующего фестиваля юмора «Золотой Остап», а создали образ птички скульптор Резо Габриадзе и художник Слава Бухаев.

За эти годы Чижик стал неотъемлемой частью петербургской культуры. Ему бросают монетки туристы, периодически крадут злоумышленники и вновь возвращают на место небезразличные люди.

Есть легенда, что чижиками, на самом деле, звали учеников дореволюционной гимназии. Старшеклассники которой отличались веселым нравом. Впрочем, не столь важно в честь кого установлена скульптура, ведь горожане просто и искренне любят эту маленькую птичку.

С днем рождения, Чижик!

ИСТОЧНИК KP.RU

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