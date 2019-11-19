Во дворах на Композиторов водитель-виртуоз уложил иномарку на крышу

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-19T12:25:29+03:00

Во дворе на Композиторов водитель уложил машину на крышу. Фото: vk.com/spb_today

По пути автомобилист задел еще несколько припаркованных автомобилей

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Звания «осторожно, профессионал» заслуживает петербургский автомобилист, сумевший почти аккуратно уложить свою иномарку на крышу в узком дворовом проезде. Правда совсем без потерь не обошлось и несколько припаркованных машин при инциденте пострадали.

- В 9 утра какой-то умелец перевернулся прямо во дворе дома на Композиторов, 12, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

По словам горожан, водитель серебристого «Мицубиси» еще заезжая во двор процарапал бок мирно стоявшему «Опелю», а уже после врезался в зад «Ниссану», с которого, как с трамплина, кувырнулся на крышу.

Очевидцы происшествия вызвали е место ГАИ и скорую помощь, но сам виновник «торжества» из не дождался и убежал. У приехавших полицейских возникли серьезные подозрения в адекватности водителя-виртуоза. Очевидцы ДТП также заявили, что владелец иномарки был пьян.

По некоторым данным, у автомобилиста с собой был карабин «Сайга» (выглядит как автомат Калашникова), который обнаружили при осмотре машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744721" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель перевернул машину во дворе дома на ул.Композиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU