Во дворах на Композиторов водитель-виртуоз уложил иномарку на крышу
Звания «осторожно, профессионал» заслуживает петербургский автомобилист, сумевший почти аккуратно уложить свою иномарку на крышу в узком дворовом проезде. Правда совсем без потерь не обошлось и несколько припаркованных машин при инциденте пострадали.
- В 9 утра какой-то умелец перевернулся прямо во дворе дома на Композиторов, 12, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.
По словам горожан, водитель серебристого «Мицубиси» еще заезжая во двор процарапал бок мирно стоявшему «Опелю», а уже после врезался в зад «Ниссану», с которого, как с трамплина, кувырнулся на крышу.
Очевидцы происшествия вызвали е место ГАИ и скорую помощь, но сам виновник «торжества» из не дождался и убежал. У приехавших полицейских возникли серьезные подозрения в адекватности водителя-виртуоза. Очевидцы ДТП также заявили, что владелец иномарки был пьян.
По некоторым данным, у автомобилиста с собой был карабин «Сайга» (выглядит как автомат Калашникова), который обнаружили при осмотре машины.
Пьяный водитель перевернул машину во дворе дома на ул.Композиторов.
ИСТОЧНИК KP.RU