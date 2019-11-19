2019-11-19T12:25:29+03:00
Происшествия

Во дворах на Композиторов водитель-виртуоз уложил иномарку на крышу

По пути автомобилист задел еще несколько припаркованных автомобилей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Во дворе на Композиторов водитель уложил машину на крышу. Фото: vk.com/spb_todayВо дворе на Композиторов водитель уложил машину на крышу. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Звания «осторожно, профессионал» заслуживает петербургский автомобилист, сумевший почти аккуратно уложить свою иномарку на крышу в узком дворовом проезде. Правда совсем без потерь не обошлось и несколько припаркованных машин при инциденте пострадали.

- В 9 утра какой-то умелец перевернулся прямо во дворе дома на Композиторов, 12, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

По словам горожан, водитель серебристого «Мицубиси» еще заезжая во двор процарапал бок мирно стоявшему «Опелю», а уже после врезался в зад «Ниссану», с которого, как с трамплина, кувырнулся на крышу.

Очевидцы происшествия вызвали е место ГАИ и скорую помощь, но сам виновник «торжества» из не дождался и убежал. У приехавших полицейских возникли серьезные подозрения в адекватности водителя-виртуоза. Очевидцы ДТП также заявили, что владелец иномарки был пьян.

По некоторым данным, у автомобилиста с собой был карабин «Сайга» (выглядит как автомат Калашникова), который обнаружили при осмотре машины.

Пьяный водитель перевернул машину во дворе дома на ул.Композиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Траволаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» проверят на безопасность
В Подъездном переулке из-за прорыва кипятка вздыбился асфальт
Нелегальную свалку ликвидировали в Кронштадте
Японцы хотят варить в Петербурге сакэ и лепить суши
Петербургский бизнесмен наварился на овощных спекуляциях на 50 млн рублей
Десятки петербургских автобусов признали опасными для перевозок пассажиров
В Сестрорецке живет 103-летний незрячий ветеран, который сам гуляет по городу
Самому катастрофическому наводнению в истории Петербурга исполнилось 195 лет
В Петербурге спасли гигантскую арктическую чайку, запутавшуюся в проводах
За зарезанного барана на свадьбе во дворе домов в Шушарах ответит отец жениха
Пара мигрантов организовала подпольное казино в жилом доме на севере Петербурга
Белая Skoda насмерть сбила лося на Московском шоссе
Петербургскому Чижику-Пыжику исполнилось 25 лет
В Петербурге три вуза были эвакуированы из-за сообщений о минировании
Сбежавший медвежонок с раненой лапой бродит по садоводству «Рыжики» и пугает местных жителей
В столкновении двух «Лад» на Ленинском проспекте серьезно пострадал 18-летний водитель
«Пассажир остался без руки» в серьезной аварии на КАД
Погода в Петербурге на 19 ноября: Второй день - как в тумане
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге