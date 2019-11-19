В Петербурге спасли гигантскую арктическую чайку, запутавшуюся в проводах

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-19T13:24:06+03:00

Птицу с размахом крыльев более метра достали с высоты городские спасатели

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Петербург - город морской и чайки здесь такие же привычные элементы пейзажа, как голуби или воробьи. Но иногда Северную столицу посещают не привычные белые птицы, а близкие родственники легендарных бакланов - гигантские полярные чайки.

- Вместе с профессиональными спасателями (Поисково-Спасательная Служба Санкт-Петербурга) спасли большую полярную чайку или бургомистра, которая висела в проводах на высоте 9-этажного дома, - написал в соцсетях блогер и специалист по дикой природе Павел Глазков.

Испугавшуюся птицу сняли с высоты и, убедившись. что чайка не пострадала, отпустили на волю.

Надо сказать, что арктическая чайка бывает действительно огромной. Размах крыльев такой птицы достигает 170 сантиметров, что сопоставимо с ростом человека. Сил у пернатого тоже много, а клюв мощный и острый, поэтому обращаться с «важным» бургомистром надо очень осторожно.

Если вы увидели такую чайку на улице, то орнитологи советуют вызывать специалистов, иначе попытка помочь может оказаться плачевной.

ИСТОЧНИК KP.RU