2019-11-19T14:23:02+03:00
Общество

В Сестрорецке живет 103-летний незрячий ветеран, который сам гуляет по городу

Он пережил и страшный голод 20-х годов и Гражданскую, а также Великую Отечественную войны
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Сестрорецке живет 103-летний ветеран, который помнит почти весь ХХ-й век. Фото: Роман Пименов/ "Петербургский дневник"В Сестрорецке живет 103-летний ветеран, который помнит почти весь ХХ-й век. Фото: Роман Пименов/ "Петербургский дневник"
Изменить размер текста:

С каждым годом остается все меньше и меньше свидетелей эпохи, которая ушла вместе с ХХ веком. Но пока еще есть долгожители, которые могут рассказать о годах Великой Отечественной и даже Гражданской войн. Один из таких - 103-летний ветеран из Сестрорецка Валентин Прокофьевич Росляков, который не только принимает журналистов, но и сам гуляет по городу. И это не смотря на полную потерю зрения.

- Я родился в деревне Коптево Тамбовская области. Первое, что помню, - голод 1921 года. Страшная засуха была у нас и в Поволжье. Тогда умерли два моих старших брата и сестренка, я остался один, - вспоминает почетный житель Сестрорецка в разговоре с корреспондентом газеты «Петербургский дневник».

Вскоре умер и отец Валентина Прокофьевича, тогда еще маленького мальчика Вали. Застал он и Тамбовский мятеж времен Гражданской войны, после которого от родного села Росляковых ничего не осталось.

Потом были коллективизация, колхоз, служба в армии, военное училище и Великая Отечественная война, после которой Валентин Росляков остался в составе группы советских войск в Германии.

В 70-х годах перебрался в Сестрорецк, где и живет поныне. Он до сих пор сам гуляет по городе, а секрет здоровья видит в движении.

- Ноги нам даны, чтобы ходить, - уверен ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Траволаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» проверят на безопасность
В Подъездном переулке из-за прорыва кипятка вздыбился асфальт
Нелегальную свалку ликвидировали в Кронштадте
Японцы хотят варить в Петербурге сакэ и лепить суши
Петербургский бизнесмен наварился на овощных спекуляциях на 50 млн рублей
Десятки петербургских автобусов признали опасными для перевозок пассажиров
Самому катастрофическому наводнению в истории Петербурга исполнилось 195 лет
В Петербурге спасли гигантскую арктическую чайку, запутавшуюся в проводах
За зарезанного барана на свадьбе во дворе домов в Шушарах ответит отец жениха
Пара мигрантов организовала подпольное казино в жилом доме на севере Петербурга
Во дворах на Композиторов водитель-виртуоз уложил иномарку на крышу
Белая Skoda насмерть сбила лося на Московском шоссе
Петербургскому Чижику-Пыжику исполнилось 25 лет
В Петербурге три вуза были эвакуированы из-за сообщений о минировании
Сбежавший медвежонок с раненой лапой бродит по садоводству «Рыжики» и пугает местных жителей
В столкновении двух «Лад» на Ленинском проспекте серьезно пострадал 18-летний водитель
«Пассажир остался без руки» в серьезной аварии на КАД
Погода в Петербурге на 19 ноября: Второй день - как в тумане
«Миша, я беременна»: В Мурино будущего отца уведомили о ребенке надписью на асфальте
У пяти одиноких белок в парке на острове Чухонка наконец-то появилось потомство
Горящая квартира не дала заснуть перепуганным жильцам многоэтажки на проспекте Просвещения
Ученикам школы в Сестрорецке выдали в столовой компот с червями
В Петербурге ищут хозяев котенку из Крыма, который переболел «кошачьей чумкой»
Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание мировых судей в Выборге