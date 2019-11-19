В Сестрорецке живет 103-летний незрячий ветеран, который сам гуляет по городу

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-19T14:23:02+03:00

Он пережил и страшный голод 20-х годов и Гражданскую, а также Великую Отечественную войны

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С каждым годом остается все меньше и меньше свидетелей эпохи, которая ушла вместе с ХХ веком. Но пока еще есть долгожители, которые могут рассказать о годах Великой Отечественной и даже Гражданской войн. Один из таких - 103-летний ветеран из Сестрорецка Валентин Прокофьевич Росляков, который не только принимает журналистов, но и сам гуляет по городу. И это не смотря на полную потерю зрения.

- Я родился в деревне Коптево Тамбовская области. Первое, что помню, - голод 1921 года. Страшная засуха была у нас и в Поволжье. Тогда умерли два моих старших брата и сестренка, я остался один, - вспоминает почетный житель Сестрорецка в разговоре с корреспондентом газеты «Петербургский дневник».

Вскоре умер и отец Валентина Прокофьевича, тогда еще маленького мальчика Вали. Застал он и Тамбовский мятеж времен Гражданской войны, после которого от родного села Росляковых ничего не осталось.

Потом были коллективизация, колхоз, служба в армии, военное училище и Великая Отечественная война, после которой Валентин Росляков остался в составе группы советских войск в Германии.

В 70-х годах перебрался в Сестрорецк, где и живет поныне. Он до сих пор сам гуляет по городе, а секрет здоровья видит в движении.

- Ноги нам даны, чтобы ходить, - уверен ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU