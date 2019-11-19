Японцы хотят варить в Петербурге сакэ и лепить суши

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-19T16:00:51+03:00

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Петербург давно и прочно подружился с коммерсантами из Японии. В городе на Неве работают крупные автомобильные предприятия - заводы «Тойоты» и «Ниссана», табачная фабрика и прочие структуры. Но и сами японцы и власти Северной столицы хотят развивать это сотрудничество.

- В последние годы Япония неизменно входит в десятку ведущих торговых партнеров Санкт-Петербурга. В нашем городе работает около 50 компаний с японскими инвестициями, – заявил вице-губернатор города на Неве Олег Марков, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

На встрече в Экспофоруме, которая прошла в рамках XII Петербургского международного инновационного форума, присутствовало около 20 бизнесменов из страны Восходящего солнца, а возглавлял их генеральный консулом Японии в Санкт-Петербурге господин Иидзима.

Кроме насущных вопросов развития предпринимательства, в частности упрощения таможенных правил и снижения излишней активности надзорных органов, стороны договорились о сотрудничестве.

Так, в Петербурге может появиться Международный Центр восточных единоборств, сеть ресторанов с качественной японской кухней и даже производстве сакэ.

ИСТОЧНИК KP.RU