В Подъездном переулке из-за прорыва кипятка вздыбился асфальт

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-19T16:32:21+03:00

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Очередная коммунальная авария добавила тумана в и без того туманный петербургский вторник. Днем 19 ноября в Подъездном переулке дала течь труба с горячей водой. Асфальт не выдержал напора и вздыбился. Припаркованные авто залило кипятком.

- И вспучился асфальт и поднялись из-под земли клубы пара и заволокло туманом Подъездной переулок, - сообщают о произошедшем в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» не чуждые поэзии горожане.

Сам переулок тут же стал похож на Сайлент Хилл, а водителям пришлось отчаянно маневрировать, чтобы проехать по опасному участку. Хуже всего пришлось большим автобусам, которым непросто поместиться на узкой полосе.

Главное опасение у очевидцев происшествия - как бы не провалиться в яму с кипятком. Ведь сегодня в аналогичном случае в Пенза, погибли водитель и пассажир машины, свалившейся в промоину с бурлящей горячей водой.

Пешеходами автомобилистам в подобных случаях настоятельно рекомендуется обходить и объезжать аварийный участок. Рисковать тут точно не стоит.

В Подъездном переулке прорвало трубу с кипятком.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU