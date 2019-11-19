Официант на 100 тысяч и водитель мусоровоза на 95: эксперты рассказали, где в Петербурге больше всего платят рабочим

19 Нояб. 17:06 2019-11-19T17:06:18+03:00

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Получать много денег за свою работу наверняка хочет каждый петербуржец. Но если у кого-то это получается, то другие только мечтают о зарплате, которую не надо тянуть от получки до получки. При этом для приличного дохода необязательно быть банкиром или программистом. Иногда шестизначные суммы предлагают и «синим воротничкам» - то есть рабочим.

- На данный момент самой высокооплачиваемой вакансией является официант со знанием английского языка. Также кандидат должен иметь санитарную книжку, паспорта здоровья, быть ответственным, пунктуальным и уметь работать в команде. Зав се это ресторан концептуальной северной кухни на Московском проспекте готов предложить 100 тысяч рублей в месяц, - сообщает пресс-служба сервиса «Авито Работа».

Чуть меньше - 95 тысяч может получать опытный водитель мусоровоза. 90 тысяч рублей готовы платить автомобильному мастеру - детейлеру, который имеет опыт в доработке различных узлов машин.

Также в топе с зарплатой в 80 тысяч: технолог рыбного производства; бригадир строительной бригады; оператор-наладчик станков с программным управлением и даже плотник.

Общее, что определяет все эти вакансии - требование быть профессионалом в своем деле.

ИСТОЧНИК KP.RU