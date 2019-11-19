2019-11-19T17:28:51+03:00
Общество

ГАТИ выдала разрешение на изыскания под вестибюль «Василеостровская-2»

Новый выход станции должен появиться во дворе дома 37, литера Б по 10-й линии
Петр КИБЕР
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Второй вестибюль "Василеостровской" должны построить до 2025 года.Второй вестибюль "Василеостровской" должны построить до 2025 года.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Строительство второго вестибюля станции «Василеостровская», которая в отдаленной перспективе должна стать частью кольцевой ветки метро, было запланировано еще в советское время. Но сейчас это дело будущего, а пока Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер на изыскательские работы.

- Разрешение выдано на проведение инженерно-геологических изысканий для строительства второго вестибюля станции метрополитена «Василеостровская» по адресу: 10-я линия Васильевского острова, участок 9 (внутридворовая территория дома 37, литера Б), - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Ордер оформлен по заказу «Ленметрогипротранса» на срок с 13 ноября 2019 года по 17 апреля 2020 года. За этот срок специалисты должны прояснить ситуацию на месте будущего строительства.

Напомним, что по нынешним планам, «Василеостровская-2» должна распахнуть свои двери до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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