Смольный решил повременить с реформой о раздельном сборе мусора еще на год

19 Нояб. 19:17 2019-11-19T19:17:45+03:00

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В Санкт-Петербурге отложили на год реформу, вводящую раздельный сбор мусора. Об этом стало известно после заседания в Смольном, где обсудили вопрос о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В городе уже действует мораторий на деятельность регионального оператора до конца 2019 года. Напомним, такая же отсрочка дана Москве и Севастополю.

- Члены правительства одобрили решение продлить мораторий на территории Петербурга еще на один год – до 31 декабря 2020 года. Это сделано из-за негативных социально-экономических последствий, которые возникли в других регионах, а также большого количества неразрешенных вопросов, - передает пресс-служба комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что в начальной стадии будущей реформы следует хотя бы научиться разделять сухой мусор, который возможно пустить во вторичную переработку, и мокрый – то есть установить хотя бы 2 контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU