Власти Петербурга одобрили строительство топливозаправочного комплекса в Пулково

СЕГОДНЯ 19:42 2019-11-19T19:51:07+03:00

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19 ноября в правительстве Петербурга приняли проект постановления по строительству топливозаправочного комплекса в Пулково. Напомним, ранее в фундамент будущего объекта уже заложили первый камень. Под перроном аэропорта появятся километры коммуникаций, которые соединят с резервуарами для топлива. Это позволит значительно сократить время обслуживания самолетов.

- Это особенно важно по причине того, что с введением электронных виз поток туристов в Северной столице будет увеличиваться. Теперь инфраструктура Пулково станет куда надежнее и привлекательнее. Не говоря о том, что будущий комплекс даст городу дополнительные рабочие места, - передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Плюсы новой системы видны невооруженным взглядом.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Первые результаты строительства можно будет ощутить к концу 2020 года. Уже тогда обещают проложить все коммуникации, резервуарный парк, стоянку на 9 самолетов и техническую зону из 6 топливозаправщиков и 5 дозаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU