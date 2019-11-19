2019-11-19T19:51:07+03:00
Общество

Власти Петербурга одобрили строительство топливозаправочного комплекса в Пулково

Ранее на месте будущего комплекса заложили первый камень
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Будущий комплекс даст городу новые рабочие места и сократит время обслуживания самолетов.Будущий комплекс даст городу новые рабочие места и сократит время обслуживания самолетов.Фото: Александр ГЛУЗ
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19 ноября в правительстве Петербурга приняли проект постановления по строительству топливозаправочного комплекса в Пулково. Напомним, ранее в фундамент будущего объекта уже заложили первый камень. Под перроном аэропорта появятся километры коммуникаций, которые соединят с резервуарами для топлива. Это позволит значительно сократить время обслуживания самолетов.

- Это особенно важно по причине того, что с введением электронных виз поток туристов в Северной столице будет увеличиваться. Теперь инфраструктура Пулково станет куда надежнее и привлекательнее. Не говоря о том, что будущий комплекс даст городу дополнительные рабочие места, - передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Плюсы новой системы видны невооруженным взглядом. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Плюсы новой системы видны невооруженным взглядом.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Первые результаты строительства можно будет ощутить к концу 2020 года. Уже тогда обещают проложить все коммуникации, резервуарный парк, стоянку на 9 самолетов и техническую зону из 6 топливозаправщиков и 5 дозаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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