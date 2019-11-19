Все районы Петербурга получили паспорта готовности теплоснабжения к зиме

19 Нояб. 20:03 2019-11-19T20:03:24+03:00

В «Петербургтеплоэнерго» заверили, что горожане не останутся зимой без тепла

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19 ноября все 18 районов Санкт-Петербурга получили паспорта готовности объектов инженерно-энергетического комплекса к грядущей зиме. В этом убедились чиновники Смольного во время рабочего объезда Петроградского района, заглянув в гости к «Петербургтеплоэнерго».

- К предстоящему зимнему сезону получилось оснастить резервными схемами электроснабжения все котельные Северной столицы. В некоторых местах это сделано благодаря передвижным дизель-генераторам. Так что котельные будут обеспечены энергией даже в лютый мороз и другие трудные моменты, - цитирует губернатора пресс-служба администрации Петербурга.

Центральное диспетчерское управление «Петербургтеплоэнерго» круглосуточно ведет контроль сразу 323 объектов теплоснабжения в разных районах города. Специалисты используют передовые IT-технологии и постоянно координируют работу аварийных бригад, а также регулируют деятельность автоматизированных источников тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU