Все районы Петербурга получили паспорта готовности теплоснабжения к зиме
19 ноября все 18 районов Санкт-Петербурга получили паспорта готовности объектов инженерно-энергетического комплекса к грядущей зиме. В этом убедились чиновники Смольного во время рабочего объезда Петроградского района, заглянув в гости к «Петербургтеплоэнерго».
- К предстоящему зимнему сезону получилось оснастить резервными схемами электроснабжения все котельные Северной столицы. В некоторых местах это сделано благодаря передвижным дизель-генераторам. Так что котельные будут обеспечены энергией даже в лютый мороз и другие трудные моменты, - цитирует губернатора пресс-служба администрации Петербурга.
Центральное диспетчерское управление «Петербургтеплоэнерго» круглосуточно ведет контроль сразу 323 объектов теплоснабжения в разных районах города. Специалисты используют передовые IT-технологии и постоянно координируют работу аварийных бригад, а также регулируют деятельность автоматизированных источников тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU