2019-11-19T20:38:14+03:00
Происшествия

Неадекватный петербуржец свалился с пятого этажа, спускаясь из окна квартиры по связанному белью

Мужчину тут же отправили в реанимации в тяжелом состоянии, вдобавок у него диагностировали токсическую кому
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Почему мужчина пытался выбраться из квартиры любой ценой - пока неизвестно.Почему мужчина пытался выбраться из квартиры любой ценой - пока неизвестно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неадекватный петербуржец пытался выбраться из окна квартиры дома на проспекте Энтузиастов по связанному белью и тут же свалился с пятого этажа на землю. Необычную картину «побега» заметили местные жители. Они срочно вызвали машину реанимации, врачи которой диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытую травму живота.

- Медики также рассказали, что 32-летний мужчина отравился неизвестным веществом, он находился в токсической коме. По словам очевидцев, петербуржец вел себя крайне неадекватно и повис возле окна на связанном узлами белье, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что горе-скалолаз снимал квартиру и жил один. Сам он зарегистрирован в Ханты-Мансийске. Обстоятельства происшествия пока точно не ясны, над делом активно работают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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