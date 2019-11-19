2019-11-19T22:05:24+03:00
Происшествия

В Сосновом бору «Митсубиси» влетел в 77-летнюю пенсионерку, которая пренебрегла «зеброй»

Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии на машине реанимации [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По предварительным данным, пенсионерка шла вне зоны пешеходного перехода. Фото: vk.com/dorinspbПо предварительным данным, пенсионерка шла вне зоны пешеходного перехода. Фото: vk.com/dorinspb
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19 ноября около шести часов вечера в Сосновом Бору Mitsubishi Outlander сбил пенсионерку. Происшествие случилось возле дома №4 на улице Афанасьева. Проезжая часть в этом участке хорошо освещена, однако водитель все же не смог вовремя среагировать на пожилую женщину на дороге и избежать серьезного ДТП.

- По предварительным данным, 77-летняя пенсионерка пренебрегла пешеходным переходом. Ее сбили вне «зебры». Женщину госпитализировали врачи реанимации. Состояние пострадавшей, к сожалению, тяжелое, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водитель кроссовера в ДТП не пострадал. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель кроссовера в ДТП не пострадал. Фото: vk.com/dorinspb

Также известно, что на пенсионерке была одежда темных тонов. Световозвращающих элементов вроде значков или повязок, которые могли бы предотвратить аварию, на ней не оказалось. Сейчас за жизнь женщины борются врачи. Водитель кроссовера не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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