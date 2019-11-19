В Сосновом бору «Митсубиси» влетел в 77-летнюю пенсионерку, которая пренебрегла «зеброй»

19 Нояб. 22:05 2019-11-19T22:05:24+03:00

Изменить размер текста: A A

19 ноября около шести часов вечера в Сосновом Бору Mitsubishi Outlander сбил пенсионерку. Происшествие случилось возле дома №4 на улице Афанасьева. Проезжая часть в этом участке хорошо освещена, однако водитель все же не смог вовремя среагировать на пожилую женщину на дороге и избежать серьезного ДТП.

- По предварительным данным, 77-летняя пенсионерка пренебрегла пешеходным переходом. Ее сбили вне «зебры». Женщину госпитализировали врачи реанимации. Состояние пострадавшей, к сожалению, тяжелое, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водитель кроссовера в ДТП не пострадал. Фото: vk.com/dorinspb

Также известно, что на пенсионерке была одежда темных тонов. Световозвращающих элементов вроде значков или повязок, которые могли бы предотвратить аварию, на ней не оказалось. Сейчас за жизнь женщины борются врачи. Водитель кроссовера не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU