2019-11-19T22:55:43+03:00
Происшествия

Жителей дома на улице Херсонской держит в страхе маргинальный хостел с пьяными и дикими постояльцами

В трехкомнатной квартире ютятся три номера на 6, 8 и 10 мест [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жители боятся лишний раз выходить на лестничную площадку, чтобы не столкнуться с буйными постояльцами. Фото: vk.com/mytndvorЖители боятся лишний раз выходить на лестничную площадку, чтобы не столкнуться с буйными постояльцами. Фото: vk.com/mytndvor
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Жители дома №5-7 на Херсонской улице пожаловались на маргинальный хостел, из-за которого жизнь всей парадной превратилась в хаос. По словам активистов Центрального района, в трехкомнатной квартирке ютятся сразу три номера с шестью, восемью и десятью койками.

Постояльцы «радуют» местных жителей постоянными скандалами с матом и драками, а также курением в подъезде. Дошло и до того, что увидеть на лестничной площадке очередного пьяницу без сознания – уже норма.

- Собственник этой злачной квартиры №15 даже не планирует перевод помещения из жилого в нежилой фонд. Хостел оплачивает коммунальные услуги как квартира с одним прописанным человеком. У них насчитали долгов на 200 тысяч рублей. В парадной теперь постоянно бродят подозрительные люди, словно в поисках «закладок» с наркотиками, - бьет тревогу группа «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Скромные и дешевые апартаменты привлекают разных подозрительных гостей. Фото: vk.com/mytndvor

Скромные и дешевые апартаменты привлекают разных подозрительных гостей. Фото: vk.com/mytndvor

О хостеле нелицеприятно отзываются и случайные туристы, которых туда занесло, наверное, из-за дешевизны. Гости жалуются на других диких постояльцев и разные зловония в туалете.

Несчастные жители дома не раз обращались за помощью в местную администрацию и жилищную инспекцию. Им в ответ советуют идти в суд. Заместитель начальника жилищного инспектора Петербурга отметил, что юридическое лицо, на которое записан хостел, находится в стадии ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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