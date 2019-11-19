В подвале дома на улице Кирочной погибает кошка, замурованная уже 12 дней

19 Нояб. 23:34 2019-11-19T23:34:16+03:00

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В подвале дома №23 на улице Кирочной уже 12 дней замурована кошка, уверены местные жители. Они просят помощи через соцсети. По их словам, 8 ноября в подвале дома заколотили окно, позабыв про то, что там осталась бездомная кошка. Ее жалобное мяуканье который день трогает сердца петербуржцев.

- 18 ноября подвал все-таки открыли на время представители ЖКС. Они даже не обошли все темные помещения, но все равно заявили, что никакого животного там нет. Хотя там были очевидные свежие следы жизнедеятельности кошки, которые намекают, что подвал не пустует. Но находка не впечатлила представителей ЖКС, и они отказались отлавливать узницу, - рассказывают обеспокоенные волонтеры в сообществе «Проект Леоneed - помощь кошкам» во «Вконтакте».

Оставить в подвале воду и какую-либо еду местным жителям не разрешили. Не помогает им и агрессивный председатель дома. Сейчас волонтеры хотят резонанса новости, потому что для кошки это вопрос жизни и смерти, ведь счет идет не на дни, а на часы.

ИСТОЧНИК KP.RU