2019-11-20T00:35:37+03:00
Происшествия

На Дальневосточном проспекте трамвай сбил двух невнимательных мужчин, один из которых погиб на месте

Второго мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, он чудом остался жив
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Очевидцы говорят, что мужчины перебегали трамвайные пути в неположенном месте. Фото: vk.com/spb_todayОчевидцы говорят, что мужчины перебегали трамвайные пути в неположенном месте. Фото: vk.com/spb_today
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19 ноября около 22:48 возле дома №3А на Дальневосточном проспекте трамвай снес двух невнимательных мужчин. По словам очевидцев, они перебегали пути от автобусной остановки в неположенном месте. Один из мужчин скончался на месте аварии. За другим примчались врачи скорой помощи.

- Второго пешехода срочно госпитализировали в больницу. Он чудом остался жив, у него диагностировали тяжелые травмы. По факту ДТП сейчас проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Петербуржцы в соцсетях активно обсуждают трагедию и не понимают, как можно не заметить трамвай и попасть под него. Местные жители твердят, что всему виной автобусная остановка, расположенная крайне неудобно. Пассажиры, выходя на ней из транспорта, вынуждены идти через шесть опасных полос проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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