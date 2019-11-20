В Петербург едет с гастролями театр «Гоголь-центр» со спектаклями Кирилла Серебренникова

СЕГОДНЯ 01:13 2019-11-20T01:13:42+03:00

В середине февраля 2020 года спектакли Серебренникова можно будет увидеть на сцене БДТ

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В 2020 году в Петербург приедет с гастролями московский «Гоголь-центр», известный своими нестандартными, откровенными и провокационными постановками. На сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова покажут два спектакля от популярного режиссера Кирилла Серебренникова. Напомним, ранее драматург целых 1,5 года сидел под домашним арестом по обвинению в хищении 133 миллионов рублей.

- 18 и 19 февраля 2020 года петербуржцев ждут в БДТ на спектакль «Маленькие трагедии» по пьесам А.С. Пушкина, а 21 и 22 февраля на постановку «(М)ученик», основанную на произведении немецкого современника Мариуса фон Майенбурга. Билеты можно купить на сайте, их периодически выкладывают партиями, - сообщает сайт «Гоголь-центра».

В спектаклях играют молодые звезды российского кинематографа – Никита Кукушкин, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Виктория Исакова и другие. Добавим, что за спектакль «Маленькие трагедии» Кирилла Серебренникова наградили престижной «Золотой маской».

ИСТОЧНИК KP.RU