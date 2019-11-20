2019-11-20T01:47:27+03:00
Дом. Семья

Петербургские спасатели сняли с огромной сосны упрямого кота, отбивавшегося два дня из-за нежелания слазить

Кот настолько не хотел слазить, что дрался, прятался в густой листве и даже прыгал с дерева на дерево
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Дерзкий кот дал бой спасателям. Фото: vk.com/koshkispasДерзкий кот дал бой спасателям. Фото: vk.com/koshkispas
Изменить размер текста:

Спасатели животных в Петербурге из отряда «Экстремум» рассказали о своем новом приключении. В этот раз им пришлось силой снимать с огромной сосны дерзкого кота в коттеджном поселке в Выборгском районе.

Котик поднялся на самую верхушку дерева высотой около 20 метров. Около восьми вечера, добравшись до нужного места, спасатель попытался схватить обладателя светящихся глазок в темноте цепкой удавкой. Но кот-десантник тут же катапультировался на соседнее дерево. Операцию по спасению решили перенести на следующий день.

- Но и тогда кот тоже не хотел даваться. Бегал от нас до самого верха с ветки на ветку, начинал драться. Хотели его стряхнуть на тент, но он упорно цеплялся и огрызался. Пару раз даже висел всего лишь на одной лапе. Слава богу, в один момент его все же удалось схватить. Больше он не сопротивлялся. Десантник и боец в одной морде! – передает впечатления спасателя группа «Кошкиспас. ПСО Экстремум» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГУ МВД Петербурга опровергли слухи о том, что машина Михаила Боярского насмерть сбила пешехода
В Петербург едет с гастролями театр «Гоголь-центр» со спектаклями Кирилла Серебренникова
На Дальневосточном проспекте трамвай сбил двух невнимательных мужчин, один из которых погиб на месте
Петербург вошел в тройку лучших городов России для путешествий с детьми в новогодние праздники
В подвале дома на улице Кирочной погибает кошка, замурованная уже 12 дней
Жителей дома на улице Херсонской держит в страхе маргинальный хостел с пьяными и дикими постояльцами
В Сосновом бору «Митсубиси» влетел в 77-летнюю пенсионерку, которая пренебрегла «зеброй»
Адвокат Кокорина похвасталась приятным подарком от футболиста с благодарностью за работу
Стали известны районы Петербурга, где горожане больше всего довольны качеством осенней уборки
Неадекватный петербуржец свалился с пятого этажа, спускаясь из окна квартиры по связанному белью
Все районы Петербурга получили паспорта готовности теплоснабжения к зиме
Власти Петербурга одобрили строительство топливозаправочного комплекса в Пулково
Смольный решил повременить с реформой о раздельном сборе мусора еще на год
Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам не целоваться
Незаконные кафе, ресторан и хостел выселили в центре Петербурга
В Петербурге вынесли приговор двум членам банды «ювелиров»
В петербургском метро объяснили, зачем машинист сигналит в тоннеле
Стало известно, насколько вырастет плата за «коммуналку» летом 2020 года
ГАТИ выдала разрешение на изыскания под вестибюль «Василеостровская-2»
Официант на 100 тысяч и водитель мусоровоза на 95: эксперты рассказали, где в Петербурге больше всего платят рабочим
Траволаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» проверят на безопасность
В Подъездном переулке из-за прорыва кипятка вздыбился асфальт
Нелегальную свалку ликвидировали в Кронштадте
Японцы хотят варить в Петербурге сакэ и лепить суши
Петербургский бизнесмен наварился на овощных спекуляциях на 50 млн рублей