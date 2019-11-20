Петербургские спасатели сняли с огромной сосны упрямого кота, отбивавшегося два дня из-за нежелания слазить

СЕГОДНЯ 01:47 2019-11-20T01:47:27+03:00

Кот настолько не хотел слазить, что дрался, прятался в густой листве и даже прыгал с дерева на дерево

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Спасатели животных в Петербурге из отряда «Экстремум» рассказали о своем новом приключении. В этот раз им пришлось силой снимать с огромной сосны дерзкого кота в коттеджном поселке в Выборгском районе.

Котик поднялся на самую верхушку дерева высотой около 20 метров. Около восьми вечера, добравшись до нужного места, спасатель попытался схватить обладателя светящихся глазок в темноте цепкой удавкой. Но кот-десантник тут же катапультировался на соседнее дерево. Операцию по спасению решили перенести на следующий день.

- Но и тогда кот тоже не хотел даваться. Бегал от нас до самого верха с ветки на ветку, начинал драться. Хотели его стряхнуть на тент, но он упорно цеплялся и огрызался. Пару раз даже висел всего лишь на одной лапе. Слава богу, в один момент его все же удалось схватить. Больше он не сопротивлялся. Десантник и боец в одной морде! – передает впечатления спасателя группа «Кошкиспас. ПСО Экстремум» во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU