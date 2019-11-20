Ушлый иностранец пытался вывезти в Финляндию 102 пачки сигарет, но не смог и остался без машины

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-20T08:40:16+03:00

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Контрабанда сигарет в Финляндию - давнее «развлечение» для жителей Петербурге, Ленобласти и Карелии. В соседней стране курения - дорогое удовольствие, ведь каждая пачка стоит в несколько раз выше, чем в России. Поэтому и сами финские туристы не гнушаются прихватить с собой назад немного табака. Особо жадных периодически ловят таможенники.

- На пост «Брусничное» по направлению из России в Финляндию прибыл BMW под управлением иностранного гражданина Финляндии. Он заявил, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Однако машину гражданина Финляндии все же проверили при помощи собаки. Она то и унюхала нечто подозрительное. Немного разобрав иномарку таможенники нашли под обшивкой дверей авто 102 пачки сигарет.

Все контрабанду изъяли. Как и автомобиль - «средство совершения преступления». А на самого неудачливого финна завели административное дело. Кроме того, что он лишился машины, так еще заплатит и штраф в трехкратном размере стоимости контрабанды.

ИСТОЧНИК KP.RU