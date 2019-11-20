На новогодние праздники в Рускеалу из Петербурга пустят дополнительные «Ласточки»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-20T09:06:39+03:00

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До Нового года осталось всего ничего - чуть больше месяца. И если 31 декабря уже традиционно будет рабочим (увы!), то с последним ударом курантов большинство россиян получат полторы недели отдыха. И именно в эти дни можно будет порадовать себя поездкой. Например в карельскую Рускеалу. Туда в январе из Петербурга пустят дополнительные «Ласточки».

- ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала на новогодние праздники. Все «Ласточки» № 825/826 будут курсировать в исполнении «Премиум» (с улучшенной компоновкой мест), - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

2,3,4,5,6,7 января состав будет отправляться в 8:00 с Финляндского вокзала и, сделав остановки в Сосново, Приозерске, Кузнечном и Сортавале, прибывать на конечную станцию в 12:45.

Обратная электричка пойдет из Рускеалы в 18:55 и (без остановки в Сортавале, но с остальными) прибудет в Петербург в без пяти минут полночь.

Стоимость билетов составит 399 рублей.

Кроме этого туристы могут прокатиться и на паровозе «Рускеальский экспресс» № 921/922, который ходит между Сортавалой и Рускеалой (отправлением из Сортавалы в 10:40, из Рускеалы – в 17:30). Но тут цены окажутся существенно выше.

ИСТОЧНИК KP.RU