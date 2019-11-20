Петербургского пенсионера осудят за оправдание терроризма в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-20T11:13:55+03:00

За оправдание взрыва у здания ФСБ в Архангельске петербургского пенсионера привлекли к ответственности. Фото: ВАВИЛИНА Мария.

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Несколько неосторожных слов в соцсетях довели петербургского пенсионера до уголовного дела. Претензии к пожилому мужчине возникли из-за его поста с оправданием действий молодого человека, год назад подорвавшего себя у дверей управления ФСБ в Архангельске.

- Согласно выводам экспертов в материале пользователя с ником «Stalinskiy Sokol» содержатся признаки оправдания деяний: совершение взрывов, поджогов или иных действий, создающих опасность гибели людей, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угрозы указанных действий в этих целях, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом сам пост пенсионер опубликовал еще в декабре 2018 года. Однако пожаловались на него только сейчас.

После того, как эксперты признали запись экстремистской, Следственный отдел СК России по Петербургу завел в отношении мужчины 1951 года рождения уголовное дело по статье за оправдание терроризма. Сам подозреваемый задержан. Теперь ему грозит крупный штраф - до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU