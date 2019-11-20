В Ленобласти археологи откопали храм времен Ивана Грозного и древние шведские монеты
Жданные и нежданные результаты принесла ижорско-лужская экспедиция Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), которая работала в Кингисеппском районе Ленинградской области. Работы шли в бывшей усадьбе Новопятницкое - родовом селе Пушкина, где когда-то стояла старинная церковь.
- Целью наших исследований было восстановить строительную историю этой церкви, существовавшей со времен Ивана Грозного до 1941 года, когда она была уничтожена немецкими войсками, - рассказал руководитель экспедиции Иван Стасюк, чьи слова приводит пресс-служба ИИМК РАН.
В ходе экспедиции археологи раскопали фундамент храма XVI века и часть бывшего Михайловского погоста XVIII – начала XX веков.
А главной неожиданностью стало обнаружение бытовых предметов, в том числе шведских монет XVII века. Это стало открытием, так как на картах того времени монастырь уже числился заброшенным. Однако открытие показывает, что и в то время здесь жили люди.
ИСТОЧНИК KP.RU