В Ленобласти археологи откопали храм времен Ивана Грозного и древние шведские монеты

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-20T13:46:27+03:00

Этот храм видел еще времена Ивана Грозного, но сейчас от него остался лишь фундамент. Фото: Пресс-служба ИИМК РАН

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Жданные и нежданные результаты принесла ижорско-лужская экспедиция Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), которая работала в Кингисеппском районе Ленинградской области. Работы шли в бывшей усадьбе Новопятницкое - родовом селе Пушкина, где когда-то стояла старинная церковь.

- Целью наших исследований было восстановить строительную историю этой церкви, существовавшей со времен Ивана Грозного до 1941 года, когда она была уничтожена немецкими войсками, - рассказал руководитель экспедиции Иван Стасюк, чьи слова приводит пресс-служба ИИМК РАН.

В ходе экспедиции археологи раскопали фундамент храма XVI века и часть бывшего Михайловского погоста XVIII – начала XX веков.

А главной неожиданностью стало обнаружение бытовых предметов, в том числе шведских монет XVII века. Это стало открытием, так как на картах того времени монастырь уже числился заброшенным. Однако открытие показывает, что и в то время здесь жили люди.

ИСТОЧНИК KP.RU