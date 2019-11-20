В Московском районе Петербурга снесли незаконный автосервис

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-20T15:26:26+03:00

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Нерадивые бизнесмены в Московском районе Петербурга не только лишились автосервиса, но и получили солидный штраф. Их бокс для ремонта машин занимал территорию незаконно.

Участок земли на Ново-Рыбинской улице привлек внимание Комитета по контролю за имуществом месяц назад. Сотрудники обследовали его и выяснили, что на клочке площадью 300 метров размещается автосервис, которого по документам там быть не должно. В начале осени договор с компанией расторгли и попросили ее съехать.

- В павильоне проводился технический осмотр и ремонт автомобилей, а также там изготавливали рекламные конструкции, - уточнили в пресс-службе Комитета.

Днем 19 ноября сотрудники ККИ вместе с правоохранителями приехали на Ново-Рыбинскую улицу. Предупреждение владелец здания проигнорировал, поэтому демонтировать постройку пришлось самостоятельно. Для этого привлекли тяжелую технику. За самовольное использование территории хозяину здания грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU