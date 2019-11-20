В Петербурге помощник машиниста погиб, высунувшись из вагона во время движения поезда

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-20T15:42:34+03:00

Под Петербургом погиб помощник машиниста, который далеко высунулся из вагона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России завело уголовное дело после гибели молодого помощника машиниста. Мужчина во время движения высунулся из кабины и ударился о светофор, отчего упал на рельсы и разбился.

- 15 ноября 2019 года во время следования электропоезда сообщением «Поселок – Санкт-Петербург», по участку железнодорожной станции «Царское Село», помощник машиниста с целью проверки работы токоприемника высунулся из открытой двери служебного тамбура и стукнулся о светофор, - сообщает пресс-служба транспортного управления Следкома.

От удара мужчина упал между путями и получил серьезные травмы, от которых через несколько дней умер в больнице.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ответственность: принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU