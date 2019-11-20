2019-11-20T16:14:13+03:00
Происшествия

За жестокое убийство собутыльника молотком петербуржец сядет на 10 лет

После празднования Нового года мужчина нанес 44 удара оппоненту
Петр КИБЕР
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За 44 удара молотком по собутыльнику петербуржец получил 10 лет колонии.За 44 удара молотком по собутыльнику петербуржец получил 10 лет колонии.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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10 лет колонии строгого режима получил житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Такое наказание мужчине назначил суд, рассматривавший дело о жестоком убийстве, произошедшем после новогодних праздников. Своего приятеля-собутыльника мужчина забил молотком.

- В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему молотком не менее 22 ударов в голову, 18 – в туловище, 1 – шею, 3 – по левой верхней конечности, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего - 44 отметины от молотка, которые позднее на теле убитого насчитали эксперты. Произошла трагедия 3 января 2019 года, поэтому сам обвиняемый был пьян и не помнит по какой причине вышел из себя.

Вероятно по этой причине мужчина признал себя лишь частично виновным, заявив, что умысла убить он не имел. Суд учел все за и против и дал агрессивному петербуржцу 10 лет строгого режима. Впрочем, часть срока преступник уже провел в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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