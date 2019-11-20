2019-11-20T16:30:19+03:00
Общество

21 год назад в Петербурге убили Галину Старовойтову

Депутата Госдумы и правозащитницу застрелили в парадной ее дома
Петр КИБЕР
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21 год назад в своем доме была убита Галина Старовойтова. Фото: Александр Глуз/«Петербургский дневник»21 год назад в своем доме была убита Галина Старовойтова. Фото: Александр Глуз/«Петербургский дневник»
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Ровно 21 год назад, 20 ноября 1998 года всю Россию потрясла новость: в Санкт-Петербурге была застрелена депутат Госдумы Галина Старовойтова. Киллер, подстерегавший политика в парадной ее дома, выпустил несколько пуль в свою жертву. Пострадал и помощник Старовойтовой Руслан Линьков. С того момента утекло много времени, а память о Галине Васильевне помогает хранить музей, конкурс и небольшой сквер.

- Я был одним из создателей музея, но сейчас в его работу стараюсь не вмешиваться. То, что представлено, – это от силы двадцатая часть от того материала, который можно экспонировать. Можно было бы подумать над развитием музея, - рассказал газете «Петербургский дневник» Руслан Линьков.

Также в память о Галине Старовойтовой на доме 91 по каналу Грибоедова, где она жила в последние годы и где погибла, висит мемориальная доска. Имя политика получила школа №397 и сквер на Суворовском проспекте.

В честь Старовойтовой учреждены две научные правительственные стипендии для студентов, а также конкурс, носящий название «Галатея» и посвященный культурной жизни России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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