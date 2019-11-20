Спецслужбы примчались к Мариинке по ложному вызову

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-20T16:52:27+03:00

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Несколько карет скорой помощи, пожарные автомобили и полиция примчались днем 20 ноября к новому зданию Мариинского театра, чем напугали петербуржцев. Удивленные люди делились мнениями в соцсетях.

- Кому-то стало плохо от представления? В столовой в соседнем доме, на кухне что-то взорвалось! После балета «Спартак» всех потянуло на подвиги, - писали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, ни пожаров ни других серьезных инцидентов на месте не обнаружилось. Сотрудники экстренных служб переминались с ноги на ногу на улице и ждали дальнейших команд. Вскоре всех распустили по своим делам.

А вот настоящая причина переполоха оказалась одновременно и забавной и банальной.

- Рабочий второй сцены Мариинского театра упал и получил травму. Чтобы быстрее дождаться медиков, он заявил об угрозе взрыва, - пишут «Невские новости».

Теперь незадачливому мужчине предстоит ответить перед законом. Статью о ложном сообщении об акте терроризма никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU