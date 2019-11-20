Родственники выжившего в ДТП мужчины нашли его спасительницу через соцсети, чтобы отблагодарить

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-20T18:04:12+03:00

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Несколько недель родственники пострадавшего в ДТП на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге искали девушку, которая оказала помощь их близкому человеку. И, наконец, нашли через соцсети.

Спасительницей 68-летнего мужчины, которого сбил водитель на автомобиле Ford, оказалась старший лейтенант полиции Анастасия Хрупакова, находившаяся в тот момент на службе. Именно она 21 октября вызвала пешеходу скорую помощь и до приезда врачей находилась рядом с ним.

- Хрупакова наложила пострадавшему повязку на голову и остановила кровотечение, следила за его состоянием, чтобы тот оставался в сознании до того момента, пока не приедет бригада медиков, - сообщили в полиции. - В результате ДТП мужчина получил травмы средней степени тяжести.

Когда родственники пострадавшего нашли Анастасию, они с ней встретились и вручили букет цветов, поблагодарив оказание первой помощи.

Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудницы полиции за ее грамотные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU