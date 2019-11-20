Пьяная школьница из Гатчины обвинила случайного знакомого в изнасиловании

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-20T17:22:23+03:00

По словам 15-летней девушки, в гостиничном номере над ней надругался взрослый мужчина

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По всей строгости закона будет отвечать 37-летний мужчина, который провел ночь с 15-летней школьницей. В полицию утром вторника обратился администратор гостиницы, в которой, по словам девушки, все и произошло.

- В 8:40 19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в гостинице «Павлин» (поселок Вайя Гатчинского района Ленобласти) к администратору обратилась несовершеннолетняя 2004 года рождения, которая заявила об изнасиловании, -

Примчавшимся на вызов стражам порядка потерпевшая пояснила, что накануне познакомилась на улице с мужчиной. После чего они продолжили вечер в номере гостиницы, где вместе распивали спиртное.

А вот потом все и произошло. Недолго думая, полицейские постучали в номер, где и нашли указанного «джентльмена». Незнакомцем оказался нигде не работающий житель поселка Сиверский 1982 года рождения. Он, говоря языком протокола, был изобличен в содеянном.

По статье за изнасилование несовершеннолетней мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU