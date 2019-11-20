Спустя два года петербурженка воссоединилась с детьми, которых прятал муж в Португалии

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-20T17:45:52+03:00

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Петербурженка Юлия Шик наконец-то смогла вернуть своих детей, которых прятал муж в Португалии. Женщина была в разлуке с ними долгих 2 года и 27 дней. Отец двоих мальчиков вывез их неизвестно куда еще в 2017 году. Когда Юлия только начала поиски, ей старался всячески помочь петербургский парламент.

- Мы разработали очень важную поправку в законопроект, предусматривающий уголовное преследование для родителей, которые похитили своих детей. С нашей помощью Юлия искала своих мальчиков во многих странах и наконец-то с ними воссоединилась, - отметил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

По словам матери, окончательное решение о том, с кем останутся дети вскоре решит португальский суд. Женщина говорит, что муж всячески затягивает процесс.

Между тем, оба мальчика уже потихоньку снова привыкают к маме. На своей страничке в Instagram Юлия написала, что младший сын будто всегда был с ней, потому что вечно ее обнимает и не отходит от нее. Старший поначалу противился поцелуям, но сейчас уже вовсю хочет проводить время с матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU