Петербуржцы возмутились грязным и пахучим автобусом, который после пожара продолжил работу

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-20T18:14:37+03:00

Несмотря на грязь в салоне, некоторые пассажиры все же отважились сесть. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, водитель потушил загоревшуюся печку и тут же продолжил движение по маршруту

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Днем 20 ноября петербуржцы в соцсетях возмутились автобусом, который продолжил свою работу после пожара. В салоне стоял страшный едкий запах, более того - все кресла и пол оказались измазаны грязным порошком от огнетушителя.

- В тот момент ехала в нем. Примерно на улице Ленина в салоне внезапно загорелась печка. Пассажиры вышли, водитель потушил и поехал с открытыми дверями, проветривал транспорт. Я была уверена, что он направляется в парк и закончит работу, - пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель тушил загоревшуюся печку. Фото: vk.com/spb_today

Однако, судя по всему, водитель автобуса решил еще слегка подзаработать, ведь в насквозь грязном салоне заметили еще некоторых пассажиров, не побоявшихся запачкать одежду и сесть. Петербуржцы однозначно осудили такой бессовестный маршрут, но не упустили шанс отпустить колкости.

- А что не так? За 40 рублей норма.

- Вы возмущаетесь, но все равно там сидите! Ну и как, нормально в "порошковом" автобусе ехать?

- Нет, спасибо , я лучше постою.

ИСТОЧНИК KP.RU