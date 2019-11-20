Жители 157 домов Приморского района массово жалуются на отсутствие тепла

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-20T18:33:07+03:00

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С полудня 20 ноября жители некоторых домов в Приморском районе жалуются на остывающие батареи в квартирах. Оказалось, всему виной изношенный участок трубопровода, который заметили бригады ГУП «ТЭК СПб» во время планового осмотра. Возвращения тепла сейчас ждут 157 жилых домов.

- Наши специалисты наткнулись на участок трубопровода с повышенной вероятностью возникновения дефектов. В итоге они приняли решения не ждать беды и провести своевременный ремонт. Изношенный участок должны заменить в течение 20 часов, однако бригады постараются справиться намного раньше,- успокаивает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Хорошо, что горячая вода поступает в дома по резервной схеме. Кроме этого в детских садах, школах и больницах района отопление не ограничили. Специалисты ГУП «ТЭК СПб» уверяют, что внеплановый ремонт необходим для бесперебойного доступа к теплу в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU