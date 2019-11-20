В Колпино откроют новый детский сад в виде замка со стадионом и бассейном

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-20T19:00:50+03:00

Смольный уже выкупил детский сад, это решит проблему с устройством туда детей

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Стало известно, что новый детский сад на 120 мест в Колпино уже полностью готов. Его вот-вот введут в эксплуатацию. Он располагается по адресу улица Понтонная, дом 11, корпус. 2, строение 1.

Смольный за счет денег городского бюджета выкупит детский сад для того, чтобы жители Колпинского района не столкнулись с проблемами устройства туда детей в непосредственной близости к месту проживания. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Северной столицы. Власти заверили, что садик полностью устроит и родителей и их детей.

- В здании выполнили передовой качественный ремонт и сделали удобный бассейн для ребят. Не забыли и про прилегающую территорию к детскому саду – там оборудовали площадки для игр, а также спортивную зону и целый стадион, где малыши смогут активничать. Более того, возле детского сада находится территория для спокойных прогулок, - передает пресс-служба Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU