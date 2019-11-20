В Петербурге появился раскрепощенный бар, где официанты хамят гостям и ругаются матом
В Санкт-Петербурге появился достаточно раскрепощенный бар, в котором официанты смогут хамить гостям и ругаться матом. По словам владельцев заведения, только так можно создать самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде.
- Наши официанты-комики собираются активно шутить над гостями и вести себя как попало, в том числе, ругаться матом. Здесь вас спокойно могут послать в «пятую точку», что обозначает вход в туалет. А названия напитков соответствующие – например, коктейль «Вилкой в глаз», - сообщает официальный сайт бара.
Дерзкое заведение готовится к открытию 21 ноября. Оно располагается в центре города в доме №12 на улице Восстания. Однако сначала бар будет работать в техническом режиме. Сейчас его владельцы активно зазывают петербуржцев вступать в льготный клуб заведения, дающий самые лучшие места на мероприятиях и бесплатные коктейли. Но будет ли вообще ажиотаж гостей, жаждущих хамства в свой адрес, неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU