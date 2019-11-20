В Петербурге появился раскрепощенный бар, где официанты хамят гостям и ругаются матом

20 Нояб. 19:49 2019-11-20T19:49:19+03:00

Владельцы бара уверяют, что только так можно создать самую честную и искреннюю атмосферу. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге появился достаточно раскрепощенный бар, в котором официанты смогут хамить гостям и ругаться матом. По словам владельцев заведения, только так можно создать самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде.

- Наши официанты-комики собираются активно шутить над гостями и вести себя как попало, в том числе, ругаться матом. Здесь вас спокойно могут послать в «пятую точку», что обозначает вход в туалет. А названия напитков соответствующие – например, коктейль «Вилкой в глаз», - сообщает официальный сайт бара.

Дерзкое заведение готовится к открытию 21 ноября. Оно располагается в центре города в доме №12 на улице Восстания. Однако сначала бар будет работать в техническом режиме. Сейчас его владельцы активно зазывают петербуржцев вступать в льготный клуб заведения, дающий самые лучшие места на мероприятиях и бесплатные коктейли. Но будет ли вообще ажиотаж гостей, жаждущих хамства в свой адрес, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU