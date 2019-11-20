Пьяные жильцы в ходе застолья подожгли захламленную квартиру на улице Колпинской

СЕГОДНЯ 21:24 2019-11-20T21:24:37+03:00

Пожарные оперативно прибыли на место и перекрыли всю улицу

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20 ноября около 9 вечера в доме №20Б на улице Колпинской вспыхнула одна из квартир. Местные жители только собирались ложиться в кровать, как их сон прервал пожар. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место и для безопасности и быстрой работы перекрыли всю улицу.

- Похоже, что пьяные жильцы захламленной квартиры буйно проводили застолье и случайно что-то подожгли. Слава богу, пострадавших нет, огонь ликвидирован. Пока пожарные все еще проливают квартиру, - передает слова спасателей МЧС России по Петербургу корреспондент «Комсомолки», оказавшийся на месте происшествия.

Пожарные добирали воды через гидрант.Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Тушить огонь в квартире безрассудных жильцов приехали сразу 6 единиц техники, включая автолестницу. Пожарные, в том числе, добирали воду из уличного гидранта. Правда, сработал он не лучшим образом, из-за чего всю улицу Колпинскую залило фонтаном.

ИСТОЧНИК KP.RU