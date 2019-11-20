2019-11-20T21:41:00+03:00
Происшествия

За 2019 год в Петербурге обнаружили 37 «черных кредиторов» и 13 финансовых пирамид

Сотрудники Северо-Западного ГУ Банка России раскрыли десятки мошенников
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мошенникам грозят огромные штрафы и уголовные дела.Мошенникам грозят огромные штрафы и уголовные дела.
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Северо-Западное главное управление Банка России с начала 2019 года выявило на территории Петербурга 37 «черных кредиторов» и 13 финансовых пирамид. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба организации. Город на Неве оказался в лидерах Северо-Западного федерального округа по мошенникам в сфере финансов, уступив лишь Архангельской области.

- Всего по СЗФО обнаружили 205 «черных кредиторов». 37 из них работали в Петербурге. Это были юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые незаконно выдавали займы частным лицам. Им грозят штрафы в размере до 500 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СЗГУ Банка России.

Также в Северной столице разоблачили 7 незаконных форекс-дилеров и двух нелегальных страховых брокеров. На некоторых мошенников уже завели уголовные дела. Представители Банка России просят горожан быть бдительными и при встрече с рекламой подозрительных финансовых организаций обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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