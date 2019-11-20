Петербуржцев приглашают в «Музей неудачников», где можно пожаловаться на все жизненные провалы и проблемы

20 Нояб. 22:10 2019-11-21T00:49:20+03:00

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21 ноября петербуржцев зовут в первый в мире «Музей неудачников». «Экспонатами» в нем станут известные спикеры и обычные горожане, которым есть что рассказать о самых главных провалах в своей жизни. Встречи «Музея» будут проходить в формате конференции. Первая из них состоится в этот четверг в 17:00.

- Мы убеждены в том, что общество сформировало ложные стандарты жизни и успеха. Это только искажает наше мировоззрение. Мы слепо соответствуем идеалам и вечно сомневаемся в себе. Наш проект направлен на то, чтобы перевернуть восприятие социумом человеческих неудач. Ведь нужно уметь иронично и адекватно относиться к «темным полосам» своей жизни, - рассказывают организаторы.

Встреча неудачливых горожан пройдет в кафе в доме №79 на Большом Проспекте П.С. Всех участников просят предварительно зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU