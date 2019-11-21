2019-11-21T00:05:45+03:00
Происшествия

Появилось видео ДТП, в котором троллейбус на полном ходу снес скейтбордистку, шедшую на красный свет на Загородном

Петербурженку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, позже она скончалась [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Перед тем, как перейти дорогу, девушка посмотрела в сторону троллейбуса. Фото: vk.com/dorinspbПеред тем, как перейти дорогу, девушка посмотрела в сторону троллейбуса. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

20 ноября около 7 вечера у дома №47 на Загородном проспекте троллейбус сбил девушку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора.

В сети появилось видео страшного ДТП. На нем видно, как девушка стоит возле «зебры» со своим скейтбордом. Она посмотрела в сторону надвигающихся автомобилей и внезапно пошла по пешеходному переходу. Не пройдя и метра, ее со всей силой снес троллейбус. Вокруг сбитой девушки тут же сбежалась толпа прохожих. К сожалению, кто-то из горожан перевернул пострадавшую, чего врачи не рекомендуют делать.

- Девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Ее личность сейчас устанавливается, на вид ей 25 лет. По неизвестным причинам она решила перейти дорогу на запрещающий свет, - передает сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На месте страшного ДТП до сих пор работают инспекторы ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

На месте страшного ДТП до сих пор работают инспекторы ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

Видео с другой камеры подтверждает версию сотрудников ГИБДД – троллейбус действительно двигался на зеленый сигнал светофора. Пользователи соцсетей недоумевают, как девушка могла попасть под колеса. Некоторые считают, что она сделала это намеренно. По словам инспекторов ГИБДД, шансов выжить у пострадавшей, к сожалению, немного.

ОБНОВЛЕНИЕ:

К сожалению, девушка скончалась в больнице. Установлено, что ей было 18 лет.

Троллейбус сбил скейтбордистку на Загородном.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полуголый петербуржец подшофе нагрянул в салон сотовой связи и разбил там витрину
Студент доцента-расчленителя Соколова пожаловался руководству СПбГУ на угрозы в свою сторону
Петербуржцев приглашают в «Музей неудачников», где можно пожаловаться на все жизненные провалы и проблемы
За 2019 год в Петербурге обнаружили 37 «черных кредиторов» и 13 финансовых пирамид
Пьяные жильцы в ходе застолья подожгли захламленную квартиру на улице Колпинской
На «Газпром Арене» вновь пройдет хоккейный матч сборных России и Финляндии
На станциях метро Петербурга появились дополнительные турникеты, принимающие банковские карты
В Петербурге появился раскрепощенный бар, где официанты хамят гостям и ругаются матом
В Петербурге учредят премию имени прославленного физика Жореса Алферова
В Колпино откроют новый детский сад в виде замка со стадионом и бассейном
Жители 157 домов Приморского района массово жалуются на отсутствие тепла
Петербуржцы возмутились грязным и пахучим автобусом, который после пожара продолжил работу
Спустя два года петербурженка воссоединилась с детьми, которых прятал муж в Португалии
Пьяная школьница из Гатчины обвинила случайного знакомого в изнасиловании
Родственники выжившего в ДТП мужчины нашли его спасительницу через соцсети, чтобы отблагодарить
Спецслужбы примчались к Мариинке по ложному вызову
21 год назад в Петербурге убили Галину Старовойтову
За жестокое убийство собутыльника молотком петербуржец сядет на 10 лет
В Петербурге помощник машиниста погиб, высунувшись из вагона во время движения поезда
В Московском районе Петербурга снесли незаконный автосервис