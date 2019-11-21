Появилось видео ДТП, в котором троллейбус на полном ходу снес скейтбордистку, шедшую на красный свет на Загородном

СЕГОДНЯ 00:01 2019-11-21T00:05:45+03:00

Перед тем, как перейти дорогу, девушка посмотрела в сторону троллейбуса. Фото: vk.com/dorinspb

Петербурженку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, позже она скончалась [фото, видео]

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20 ноября около 7 вечера у дома №47 на Загородном проспекте троллейбус сбил девушку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора.

В сети появилось видео страшного ДТП. На нем видно, как девушка стоит возле «зебры» со своим скейтбордом. Она посмотрела в сторону надвигающихся автомобилей и внезапно пошла по пешеходному переходу. Не пройдя и метра, ее со всей силой снес троллейбус. Вокруг сбитой девушки тут же сбежалась толпа прохожих. К сожалению, кто-то из горожан перевернул пострадавшую, чего врачи не рекомендуют делать.

- Девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Ее личность сейчас устанавливается, на вид ей 25 лет. По неизвестным причинам она решила перейти дорогу на запрещающий свет, - передает сообщество «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

На месте страшного ДТП до сих пор работают инспекторы ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

Видео с другой камеры подтверждает версию сотрудников ГИБДД – троллейбус действительно двигался на зеленый сигнал светофора. Пользователи соцсетей недоумевают, как девушка могла попасть под колеса. Некоторые считают, что она сделала это намеренно. По словам инспекторов ГИБДД, шансов выжить у пострадавшей, к сожалению, немного.

ОБНОВЛЕНИЕ:

К сожалению, девушка скончалась в больнице. Установлено, что ей было 18 лет.

Троллейбус сбил скейтбордистку на Загородном.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU