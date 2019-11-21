2019-11-21T00:30:35+03:00
Происшествия

Полуголый петербуржец подшофе нагрянул в салон сотовой связи и разбил там витрину

Выводили буйного горожанина совместно с охраной и врачами скорой помощи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Неизвестно, чего хотел добиться неадекватный мужчина. Фото: vk.com/spb_todayНеизвестно, чего хотел добиться неадекватный мужчина. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 20 ноября в ТРК «Атмосфера» нагрянул буйный посетитель, который зашел в один из салонов сотовой связи и разбил там хрупкую витрину. По сообщениям очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и был сильно пьян.

После инцидента, сняв с себя кожаную куртку, хулиган показал всем испуганным прохожим свое татуированное тело. Вместе с этим он сам поранился осколками, так что к нему прибежали не только охранники в бронежилетах, но и врачи скорой помощи. Причины его буйного поведения неизвестны, но пользователи «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и без того нашли, как сострить на тему.

- Словно картина Рембрандта «Самсон в сильно алкогольном опьянении, раздирающий пасть львам из охранного агентства».

- Когда в очередной раз получил смс на телефон о том, что сотовый оператор без разрешения подключил тебе «погоду» и «кроссворды».

- Не выдержала витрина удали молодецкой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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