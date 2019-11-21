В Мурино ВАЗ протаранил забор и лег на бок, но уехал своим ходом

СЕГОДНЯ 08:26 2019-11-21T08:26:11+03:00

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В заборе частного дома закончились покатушки по Мурино для водителя и пассажира «Лады». Около часа ночи на Вокзальной улице черный ВАЗ-2114 влетел в забор частного дома и лег на бок. Но пока хозяева жилища просыпались, горе-гонщики поставили машину на колеса и скрылись с места ДТП.

- В городе Мурино на Вокзальной улице в 1:04 автомобиль ВАЗ влетел в забор и повредил ворота. Был перевернута на бок. Виновники скрылись с места аварии! Если есть свидетели, отзовитесь, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» потерпевшие.

Хозяевам дома удалось запомнить несколько цифр и букв номера машины, а позднее добрые пользователи соцсетей по им смогли установить и полные данные авто. Теперь, если заявление в полицию будет написано, то водителя ждет множество неприятностей.

Во-первых ему предстоит провести до 15 суток за решеткой - наказание за оставление места ДТП, а потом еще и возместить убыток за сломанный забор.

ИСТОЧНИК KP.RU