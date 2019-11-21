2019-11-21T08:26:11+03:00
Происшествия

В Мурино ВАЗ протаранил забор и лег на бок, но уехал своим ходом

Владельцы частного дома ищут нарушителя
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ночью в Мурино "Лада" снесла забор частного дома. Фото: vk.com/spb_todayНочью в Мурино "Лада" снесла забор частного дома. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

В заборе частного дома закончились покатушки по Мурино для водителя и пассажира «Лады». Около часа ночи на Вокзальной улице черный ВАЗ-2114 влетел в забор частного дома и лег на бок. Но пока хозяева жилища просыпались, горе-гонщики поставили машину на колеса и скрылись с места ДТП.

- В городе Мурино на Вокзальной улице в 1:04 автомобиль ВАЗ влетел в забор и повредил ворота. Был перевернута на бок. Виновники скрылись с места аварии! Если есть свидетели, отзовитесь, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» потерпевшие.

Хозяевам дома удалось запомнить несколько цифр и букв номера машины, а позднее добрые пользователи соцсетей по им смогли установить и полные данные авто. Теперь, если заявление в полицию будет написано, то водителя ждет множество неприятностей.

Во-первых ему предстоит провести до 15 суток за решеткой - наказание за оставление места ДТП, а потом еще и возместить убыток за сломанный забор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник оружейнику Калашникову откроют в Петербурге 22 ноября
Полиция изъяла с авторазборок 7 грузовиков подозрительных запчастей и 300 моторов
Рядом со сгоревшей год назад «Лентой» произошел пожар
Накормили школьников по сговору: в Петербурге возбудили новое дело о «пищевом картеле»
Пучеглазая цыганка в ушанке «сняла порчу» с петербурженки за 120 тысяч рублей
В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина
Таксист-украинец задушил ремнем уроженца Узбекистана из-за долга в 40 тысяч рублей
В Купчино ищут источник едкого запаха
«Усадьба в Ланском» готовит второй инвест-раунд
В Апраксином дворе у пенсионерки из сумки-тележки украли седьмой IPhone
Путин приедет на открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург»
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась с испытаний в Петербург, где ее примут в состав флота
В петербургском метро безработный из Ставрополя пырнул ножом новгородца
21 ноября станет в Петербурге последним теплым днем осени
Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге
Полуголый петербуржец подшофе нагрянул в салон сотовой связи и разбил там витрину