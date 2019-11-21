Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-21T08:46:59+03:00

Россия вновь сыграет с Бельгией в Петербурге. Но уже в рамках финальной части ЕВРО-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одним соперником нашей команды станут датчане, а третьим - Финляндия или Уэльс

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Уже следующим летом в 12 городах Европы пройдет континентальное первенство по футболу. Россия стала одной из стран-хозяек ЕВРО-2020, игры примет Санкт-Петербург. И совершенно точно на поле стадиона на Крестовском острове снова выйдут российская и бельгийская сборные.

- Утверждены корзины для жеребьевки финальной стадии ЕВРО-2020, которая пройдет 30 ноября в Бухаресте, - сообщает официальный сайт Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).

Для сборной России краткое сообщение означает, что два ее соперника по группе Чемпионата Европы точно определены. Так, согласно рейтингу, в первую корзину попали: Бельгия, Италия (хозяин), Англия (хозяин), Германия (хозяин), Испания (хозяин), Украина.

Россия оказалась во второй корзине. По условиям турнира, команды-хозяйки до стыковых матчей встретится не могут, значит вариант для наших один - Бельгия. Украина не подходит по политическим мотивам (до стадии игр на вылет).

А вот из третьей корзины нам уже попались тоже хозяева - датчане. Последним соперником станет Финляндия или Уэльс, которые выяснят это в очной дуэли.

Это означает, что Россия точно проведет две игры дома - с Бельгией и кем-то из последней пары. А вот место проведения матча с Данией определит жребий.

Напомним, что в отборочной части ЕВРО-2020 россияне дважды встречались с бельгийцами и оба проиграли. 1:3 в гостях и 1:4 в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU