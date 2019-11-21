21 ноября станет в Петербурге последним теплым днем осени

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-21T09:02:05+03:00

21 ноября в Петербурге будет до 4 градусов тепла и без осадков. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Осень заканчивается, а с ней уходит и тепло, и без того задержавшееся в городе надолго. Если в былые годы к концу ноября в Петербурге плотно лежал снег, то сейчас горожане шлепают по лужам в кроссовках и туфлях - зимняя обувь пока не пригодилась. Но уже завтра все изменится и Северную столицу накроет холодный фронт. А пока еще тепло.

- 21 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура в течение суток составит от +2 до +4 градусов. Давление существенно не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

А вот 22 ноября синоптики обещают уже минусовую температуру. Похолодание не будет резким и термометры покажут всего до -3 градусов. И все также без осадков. Примерно такой погода будет и всю следующую неделю вплоть до конца ноября.

При этом с первых декабрьских дней возможно небольшое потепление до нулевой отметки. Но снега до этого момента точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU