2019-11-21T09:02:05+03:00
Общество

21 ноября станет в Петербурге последним теплым днем осени

Уже с пятницы в город придет похолодание
Петр КИБЕР
Поделиться:
21 ноября в Петербурге будет до 4 градусов тепла и без осадков.21 ноября в Петербурге будет до 4 градусов тепла и без осадков.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Осень заканчивается, а с ней уходит и тепло, и без того задержавшееся в городе надолго. Если в былые годы к концу ноября в Петербурге плотно лежал снег, то сейчас горожане шлепают по лужам в кроссовках и туфлях - зимняя обувь пока не пригодилась. Но уже завтра все изменится и Северную столицу накроет холодный фронт. А пока еще тепло.

- 21 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура в течение суток составит от +2 до +4 градусов. Давление существенно не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

А вот 22 ноября синоптики обещают уже минусовую температуру. Похолодание не будет резким и термометры покажут всего до -3 градусов. И все также без осадков. Примерно такой погода будет и всю следующую неделю вплоть до конца ноября.

При этом с первых декабрьских дней возможно небольшое потепление до нулевой отметки. Но снега до этого момента точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник оружейнику Калашникову откроют в Петербурге 22 ноября
Полиция изъяла с авторазборок 7 грузовиков подозрительных запчастей и 300 моторов
Рядом со сгоревшей год назад «Лентой» произошел пожар
Накормили школьников по сговору: в Петербурге возбудили новое дело о «пищевом картеле»
Пучеглазая цыганка в ушанке «сняла порчу» с петербурженки за 120 тысяч рублей
В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина
Таксист-украинец задушил ремнем уроженца Узбекистана из-за долга в 40 тысяч рублей
В Купчино ищут источник едкого запаха
«Усадьба в Ланском» готовит второй инвест-раунд
В Апраксином дворе у пенсионерки из сумки-тележки украли седьмой IPhone
Путин приедет на открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург»
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась с испытаний в Петербург, где ее примут в состав флота
В петербургском метро безработный из Ставрополя пырнул ножом новгородца
Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге
В Мурино ВАЗ протаранил забор и лег на бок, но уехал своим ходом
Полуголый петербуржец подшофе нагрянул в салон сотовой связи и разбил там витрину