21 ноября станет в Петербурге последним теплым днем осени
Осень заканчивается, а с ней уходит и тепло, и без того задержавшееся в городе надолго. Если в былые годы к концу ноября в Петербурге плотно лежал снег, то сейчас горожане шлепают по лужам в кроссовках и туфлях - зимняя обувь пока не пригодилась. Но уже завтра все изменится и Северную столицу накроет холодный фронт. А пока еще тепло.
- 21 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура в течение суток составит от +2 до +4 градусов. Давление существенно не изменится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
А вот 22 ноября синоптики обещают уже минусовую температуру. Похолодание не будет резким и термометры покажут всего до -3 градусов. И все также без осадков. Примерно такой погода будет и всю следующую неделю вплоть до конца ноября.
При этом с первых декабрьских дней возможно небольшое потепление до нулевой отметки. Но снега до этого момента точно не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU