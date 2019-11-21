В петербургском метро безработный из Ставрополя пырнул ножом новгородца

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-21T09:28:29+03:00

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По горячим следам удалось раскрыть дело о поножовщине в метро петербургским полицейским. Конфликт между двумя мужчинами, возникший вечером 20 ноября, закончился для одного госпитализацией, а для другого - камерой.

- 20 ноября в 21:21 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место стражи порядка установили, что около девяти часов вечера в вестибюле станции произошел конфликт между двумя мужчинами. После перебранки официально безработный 56-летний уроженец Ставропольского края достал нож и пырнул в живот жителя Новгородской области 1979 года рождения.

Последнего срочно госпитализировали в одну из петербургских больниц в состоянии средней тяжести. А его обидчика быстро нашла полиция. На мужчину уже завели дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU