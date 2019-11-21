Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась с испытаний в Петербург, где ее примут в состав флота

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-21T09:50:21+03:00

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Новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 завершила ходовые и государственные испытания в Балтийском море и вернулась в Санкт-Петербург. Здесь, 25 ноября на Адмиралтейских верфях, пройдет торжественная церемония принятия подлодки в состав Военно-Морского флота России.

- На рабочем совещании под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова было отмечено, что подводная лодка, подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, выполнив программу испытаний, в том числе и запланированные погружения, - сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сейчас на субмарине завершены все ревизионные работы и начаты окончательные приготовления для ее передачи в состав ВМФ.

В Минобороны отмечают, что подлодки проекта 636.3, строятся специально для Тихоокеанского флота и учитывают специфику эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU