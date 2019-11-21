2019-11-21T09:50:21+03:00
Политика

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась с испытаний в Петербург, где ее примут в состав флота

Торжественная церемония состоится на Адмиралтейских верфях 25 ноября
Петр КИБЕР
Поделиться:
Подлодку "Петропавловск-Камчатский" примут в состав ВМФ 25 ноября. Фото: Минобороны.Подлодку "Петропавловск-Камчатский" примут в состав ВМФ 25 ноября. Фото: Минобороны.
Изменить размер текста:

Новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 завершила ходовые и государственные испытания в Балтийском море и вернулась в Санкт-Петербург. Здесь, 25 ноября на Адмиралтейских верфях, пройдет торжественная церемония принятия подлодки в состав Военно-Морского флота России.

- На рабочем совещании под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова было отмечено, что подводная лодка, подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, выполнив программу испытаний, в том числе и запланированные погружения, - сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сейчас на субмарине завершены все ревизионные работы и начаты окончательные приготовления для ее передачи в состав ВМФ.

В Минобороны отмечают, что подлодки проекта 636.3, строятся специально для Тихоокеанского флота и учитывают специфику эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник оружейнику Калашникову откроют в Петербурге 22 ноября
Полиция изъяла с авторазборок 7 грузовиков подозрительных запчастей и 300 моторов
Рядом со сгоревшей год назад «Лентой» произошел пожар
Накормили школьников по сговору: в Петербурге возбудили новое дело о «пищевом картеле»
Пучеглазая цыганка в ушанке «сняла порчу» с петербурженки за 120 тысяч рублей
В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина
Таксист-украинец задушил ремнем уроженца Узбекистана из-за долга в 40 тысяч рублей
В Купчино ищут источник едкого запаха
«Усадьба в Ланском» готовит второй инвест-раунд
В Апраксином дворе у пенсионерки из сумки-тележки украли седьмой IPhone
Путин приедет на открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург»
В петербургском метро безработный из Ставрополя пырнул ножом новгородца
21 ноября станет в Петербурге последним теплым днем осени
Сборная России точно сыграет с Бельгией на ЕВРО-2020 в Петербурге
В Мурино ВАЗ протаранил забор и лег на бок, но уехал своим ходом
Полуголый петербуржец подшофе нагрянул в салон сотовой связи и разбил там витрину