Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась с испытаний в Петербург, где ее примут в состав флота
Новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 завершила ходовые и государственные испытания в Балтийском море и вернулась в Санкт-Петербург. Здесь, 25 ноября на Адмиралтейских верфях, пройдет торжественная церемония принятия подлодки в состав Военно-Морского флота России.
- На рабочем совещании под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова было отмечено, что подводная лодка, подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики, выполнив программу испытаний, в том числе и запланированные погружения, - сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Сейчас на субмарине завершены все ревизионные работы и начаты окончательные приготовления для ее передачи в состав ВМФ.
В Минобороны отмечают, что подлодки проекта 636.3, строятся специально для Тихоокеанского флота и учитывают специфику эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока.
ИСТОЧНИК KP.RU