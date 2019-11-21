В Апраксином дворе у пенсионерки из сумки-тележки украли седьмой IPhone

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-21T10:58:13+03:00

В Апраксином дворе карманница украла у пенсионерки деньги и IPhone. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Петербургские полицейские раскрыли серию карманных краж, которые совершала ранее судимая женщина-инвалид. Одной из ее «жертв» оказалась пенсионерка, у которой на рынке в Апраксином дворе из сумки на колесиках украли крупную сумму денет и IPhone.

- 18 ноября в магазине №2, расположенном на рынке «Апраксин двор» подозреваемая совершила кражу кошелька с деньгами в сумме 82 000 рублей и мобильного телефона IPhone 7 стоимостью 25 000 из сумки-тележки у женщины 1962 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По факту кражи отделением полиции Центрального района было заведено уголовное дело, однако ранее задержанная за серию краж 47-летняя женщина-инвалид уже написала чистосердечное признание в преступлении.

Также ранее судимую рецидивистку подозревают в совершении и других краж. Сама женщина пока остается под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU